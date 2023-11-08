Сафроненко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафроненко Олеся Анатольевна
Мать ребёнка: Сафроненко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафроненко Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: Сафроненко Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафроненко Вера Ивановна