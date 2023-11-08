Сафроненко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафроненко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафроненко Олеся Анатольевна

Мать ребёнка: Сафроненко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафроненко Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: Сафроненко Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафроненко Вера Ивановна

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