Иван (Нез) Георгиев? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван (Нез) Георгиев?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1837

Отец: не указан

Мать: Елена Матвеева

Смерть
Неизвестно
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