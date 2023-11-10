Поплавский Леонтий (Леон) Павлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1851 и 1853
Дата смерти08.08.1918 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1853
Отец: Поплавский Павел Васильевич
Мать: не указана
в ревизии 1858 года указан возраст 5 лет
Рождение ребёнка
25.10.1888 ст.
Сын: Поплавский Нестор Леонтьевич
Мать ребёнка: Поплавская Мавра Леонидовна
Воспреемники: унтер-офицер Георгий Иванов Самойлов, дер. Александровки жена крестьянин Евдокия Иванова Кочетова
Работа или профессия
1888
собственник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.1918 ст.
70 лет, "от холеры"