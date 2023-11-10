Поплавский Леонтий (Леон) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоплавский Леонтий (Леон) Павлович

Поплавский Леонтий (Леон) Павлович

Место рождения

Дуровка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Между 1851 и 1853

Дата смерти

08.08.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1853

Отец: Поплавский Павел Васильевич

Мать: не указана

Дуровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1858 года указан возраст 5 лет
Рождение ребёнка
25.10.1888 ст.

Сын: Поплавский Нестор Леонтьевич

Мать ребёнка: Поплавская Мавра Леонидовна

Дуровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Воспреемники: унтер-офицер Георгий Иванов Самойлов, дер. Александровки жена крестьянин Евдокия Иванова Кочетова
Работа или профессия
1888
Дуровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
собственник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поплавская Мавра Леонидовна

Смерть
08.08.1918 ст.
Дуровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
70 лет, "от холеры"
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close