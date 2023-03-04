Вшивцев Трофим Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Трофим Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

1676 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Вшивцев Наум Дементьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Вшивцев Трофимович

Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Никитина

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Ирина Никитина

Смерть
После 1763
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