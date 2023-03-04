Вшивцев Трофим Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Вшивцев Наум Дементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Вшивцев Трофимович
Мать ребёнка: Вшивцева Ирина Никитина
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Ирина Никитина
Смерть
После 1763