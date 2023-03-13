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Степачкина Ирина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Степачкинъ Сампсонъ

Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Степачкинъ Акимъ

Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Степачкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Степачкинъ Игнатий

Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степачкинъ Алексей

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