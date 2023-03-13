Степачкина Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1786
Сын: Степачкинъ Сампсонъ
Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Степачкинъ Акимъ
Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1788
Сын: Степачкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей
Рождение ребёнка
1792
Сын: Степачкинъ Игнатий
Отец ребёнка: Степачкинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степачкинъ Алексей