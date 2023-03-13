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Орловъ Семенъ
Орловъ Семенъ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
04.02.1858
Пол
Мужской
Отец
Орловъ Петръ
1802 г.р.
Мать
Орлова (Цыганова) Анастасия
1827 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1858
Отец:
Орловъ Петръ
Мать:
Орлова Анастасия
Александровка
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