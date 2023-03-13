Орловъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловъ Семенъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

04.02.1858

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1858

Отец: Орловъ Петръ

Мать: Орлова Анастасия

Александровка
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