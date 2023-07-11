Егоров Александр Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.2014

Сын: Егоров Алан Александрович

Мать ребёнка: Яковлева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
27.06.2017

Сын: Егоров Марк Александрович

Мать ребёнка: Яковлева Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Галина Николаевна