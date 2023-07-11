Егоров Александр Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.2014
Сын: Егоров Алан Александрович
Мать ребёнка: Яковлева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
27.06.2017
Сын: Егоров Марк Александрович
Мать ребёнка: Яковлева Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно