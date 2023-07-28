Юринова (Базылевич) Екатерина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юринова (Базылевич) Екатерина Илларионовна

Место рождения

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

25.11.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1912 ст.

Дочь: Юринова Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Юринов Пётр Тимофеевич

Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Пётр Тимофеевич

Смерть
Неизвестно