Юринова (Базылевич) Екатерина Илларионовна
Место рождения
Дата рождения25.11.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1912 ст.
Дочь: Юринова Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Юринов Пётр Тимофеевич
Маслово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно