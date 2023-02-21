Кукса (Лапина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукса (Лапина) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапин Иван Васильевич

Мать: Лапина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
05.09.1983

Дочь: Кукса Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Кукса Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукса Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Кукса Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукса Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Владимирская обл., Вязники
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