Кукса (Лапина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапин Иван Васильевич
Мать: Лапина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
05.09.1983
Дочь: Кукса Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Кукса Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кукса Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кукса Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Владимирская обл., Вязники