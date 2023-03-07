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Евдокия Герасимова

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Место рождения

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Третьяково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Степановъ Степанъ

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Щелокова Агрофена

Отец ребёнка: Степановъ Степанъ

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Степановъ Степанъ

Бараново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степановъ Степанъ

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