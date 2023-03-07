Евдокия Герасимова
Место рождения
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Степановъ Степанъ
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Щелокова Агрофена
Отец ребёнка: Степановъ Степанъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Степановъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степановъ Степанъ