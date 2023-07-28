Добровольская (Бычихина) Агриппина Даниловна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти08.12.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1866
Рождение ребёнка
04.03.1867
Сын: Добровольский Константин Леонтьевич
Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович
Рождение ребёнка
01.10.1868
Дочь: Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович
Рождение ребёнка
21.02.1870
Дочь: Заневская Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович
Рождение ребёнка
08.07.1871
Сын: Добровольский Антон Леонтьевич
Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Чекарда Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Кононенко Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1920
Причина смерти: старость