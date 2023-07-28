Добровольская (Бычихина) Агриппина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольская (Бычихина) Агриппина Даниловна

Добровольская (Бычихина) Агриппина Даниловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1834

Дата смерти

08.12.1920

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.05.1866

Муж: Добровольский Леонтий Автономович

Рождение ребёнка
04.03.1867

Сын: Добровольский Константин Леонтьевич

Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович

Рождение ребёнка
01.10.1868

Дочь: Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович

Рождение ребёнка
21.02.1870

Дочь: Заневская Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович

Рождение ребёнка
08.07.1871

Сын: Добровольский Антон Леонтьевич

Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Чекарда Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Кононенко Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Добровольский Леонтий Автономович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1920
Причина смерти: старость