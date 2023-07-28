Виногоров Владимир Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногоров Владимир Прокопьевич

Виногоров Владимир Прокопьевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виногоров Прокопий Васильевич

Мать: Виногорова Неонилла Ивановна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл