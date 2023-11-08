Сергеев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Иван Исаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1903

Дочь: Иустиния Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева Надежда Павловна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1905

Сын: Сергеев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Сергеева Надежда Павловна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.04.1906

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева Надежда Павловна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия Николаевна

Мать ребёнка: Сергеева Надежда Павловна

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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