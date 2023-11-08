Сергеев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Иван Исаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1903
Дочь: Иустиния Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева Надежда Павловна
Рождение ребёнка
16.05.1905
Мать ребёнка: Сергеева Надежда Павловна
Рождение ребёнка
10.04.1906
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева Надежда Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагия Николаевна
Мать ребёнка: Сергеева Надежда Павловна
Смерть
Неизвестно