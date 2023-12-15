Клименко Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1921
Дата смерти26.11.1988
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1921
Рождение ребёнка
14.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Полина
Рождение ребёнка
16.12.1949
Дочь: Клименко Людмила Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1954
Дочь: Кочеватова Нина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1962
Сын: Клименко Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.11.1988