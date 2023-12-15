Клименко Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1921

Дата смерти

26.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1921

Отец: Клименко Андрей Иванович

Мать: Клименко Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Полина

Рождение ребёнка
16.12.1949

Дочь: Клименко Людмила Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1954

Дочь: Кочеватова Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1962

Сын: Клименко Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.11.1988
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