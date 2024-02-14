Тимербулатова Асия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатова Асия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимербулатов Гайнулла Гиниятуллович

Рождение ребёнка
02.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Гайнулла Гиниятуллович

Рождение ребёнка
?.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Гайнулла Гиниятуллович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Гайнулла Гиниятуллович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Гайнулла Гиниятуллович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь

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