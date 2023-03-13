Астафьева Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Анна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1906

Сын: Астафьевъ Николай

Отец ребёнка: Астафьевъ Михаилъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1913

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Астафьевъ Михаилъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.03.1915

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Астафьевъ Михаилъ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьевъ Михаилъ

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