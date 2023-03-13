Астафьева Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1906
Сын: Астафьевъ Николай
Отец ребёнка: Астафьевъ Михаилъ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1913
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Астафьевъ Михаилъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.03.1915
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Астафьевъ Михаилъ
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафьевъ Михаилъ