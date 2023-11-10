Фекла Иванова
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1925
Рождение ребёнка
17.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мелихов Арсений Федоров
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мелихов Арсений Федоров
Смерть
Неизвестно