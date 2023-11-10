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Фекла Иванова

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: ?

Мать: ?

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
После 1925

Муж: Мелихов Арсений Федоров

Рождение ребёнка
17.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелихов Арсений Федоров

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мелихов Арсений Федоров

Смерть
Неизвестно
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