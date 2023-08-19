Мелихов Арсений Федоров
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
21.?.1904
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1905
Дочь: Пелагея Арсениева
Мать ребёнка: Мелихова Акилина Силуянова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Целых Александра Арсеньева
Мать ребёнка: Мелихова Акилина Силуянова
Рождение ребёнка
16.03.1912
Дочь: Александра Арсениева
Мать ребёнка: Мелихова Акилина Силуянова
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Мелихова Акилина Силуянова
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мелихова Акилина Силуянова
Бракосочетание
После 1925
Жена: Фекла Иванова
Рождение ребёнка
17.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фекла Иванова
Смерть
Неизвестно