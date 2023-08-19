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Мелихов Арсений Федоров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Мелихов Федор Никитин

Мать: Мелихова Варвара Афиногенова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
21.?.1904

Жена: Мелихова Акилина Силуянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1905

Дочь: Пелагея Арсениева

Мать ребёнка: Мелихова Акилина Силуянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Целых Александра Арсеньева

Мать ребёнка: Мелихова Акилина Силуянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.03.1912

Дочь: Александра Арсениева

Мать ребёнка: Мелихова Акилина Силуянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Мелихов Иван Арсеньевич

Мать ребёнка: Мелихова Акилина Силуянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мелихова Акилина Силуянова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
После 1925

Жена: Фекла Иванова

Рождение ребёнка
17.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Смерть
Неизвестно
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