Горбунова (Медведчикова) Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Медведчиков Иван Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Горбунов Емельян Семенович
Отец ребёнка: Горбунов Семен Гаврилович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Горбунов Семен Гаврилович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Горбунов Семен Гаврилович
Смерть
Неизвестно