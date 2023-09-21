Горбунова (Медведчикова) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Медведчикова) Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Медведчиков Иван Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Горбунов Емельян Семенович

Отец ребёнка: Горбунов Семен Гаврилович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Горбунов Сидор Семенович

Отец ребёнка: Горбунов Семен Гаврилович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Горбунов Семен Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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