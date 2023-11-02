Габдрахманов Радий Рафильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманов Радий Рафильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1967

Отец: Габдрахманов Рафиль

Мать: Габдрахманова Земфира Вениаминовна

Рождение ребёнка
04.03.1998

Дочь: Габдрахманова Ирина Радиевна

Мать ребёнка: Антонова Елена Борисовна

Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
05.04.2004

Сын: Габдрахманов Илья Радиевич

Мать ребёнка: Антонова Елена Борисовна

Рождение ребёнка
05.04.2004

Сын: Габдрахманов Илья Радиевич

Мать ребёнка: Антонова Елена Борисовна

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