Габдрахманов Радий Рафильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1967
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1967
Рождение ребёнка
04.03.1998
Дочь: Габдрахманова Ирина Радиевна
Мать ребёнка: Антонова Елена Борисовна
Саяногорск, город Саяногорск, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
05.04.2004
Сын: Габдрахманов Илья Радиевич
Мать ребёнка: Антонова Елена Борисовна
Рождение ребёнка
05.04.2004
Сын: Габдрахманов Илья Радиевич
Мать ребёнка: Антонова Елена Борисовна