Илякина (Шарифулина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1958
Дата смерти06.02.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1981
Сын: Илякин Владислав
Отец ребёнка: Илякин Олег
Рождение ребёнка
11.05.1988
Сын: Илякин Сергей
Отец ребёнка: Илякин Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илякин Олег
Смерть
06.02.2012
Похороны
Неизвестно