Илякина (Шарифулина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илякина (Шарифулина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1958

Дата смерти

06.02.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ВЦ
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1981

Сын: Илякин Владислав

Отец ребёнка: Илякин Олег

Рождение ребёнка
11.05.1988

Сын: Илякин Сергей

Отец ребёнка: Илякин Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илякин Олег

Смерть
06.02.2012
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область