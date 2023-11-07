Абрамов Петр Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Петр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873

Отец: Абрамов Ефимий Михайлович

Мать: Марфа Космовна

Бракосочетание
06.06.1897

Жена: Абрамова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
07.12.1898

Сын: Абрамов Стефан Петрович

Мать ребёнка: Абрамова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
08.10.1901

Сын: Абрамов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Абрамова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
23.04.1903

Дочь: Абрамова Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Абрамова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
27.06.1909

Дочь: Абрамова Марина Петровна

Мать ребёнка: Абрамова Александра Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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