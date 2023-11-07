Абрамов Петр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1873
Отец: Абрамов Ефимий Михайлович
Мать: Марфа Космовна
Бракосочетание
06.06.1897
Рождение ребёнка
07.12.1898
Мать ребёнка: Абрамова Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
08.10.1901
Мать ребёнка: Абрамова Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
23.04.1903
Дочь: Абрамова Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Абрамова Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
27.06.1909
Дочь: Абрамова Марина Петровна
Мать ребёнка: Абрамова Александра Прокопьевна
Смерть
Неизвестно