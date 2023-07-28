Михайлова Ольга Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1883
Дочь: Анастасия Пахомовна
Отец ребёнка: Михайлов Пахом Стефанович
Рождение ребёнка
18.08.1885
Сын: Михайлов Андрей Пахомович
Отец ребёнка: Михайлов Пахом Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно