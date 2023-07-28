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Михайлова Ольга Матвеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1883

Дочь: Анастасия Пахомовна

Отец ребёнка: Михайлов Пахом Стефанович

Рождение ребёнка
18.08.1885

Сын: Михайлов Андрей Пахомович

Отец ребёнка: Михайлов Пахом Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Пахом Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно