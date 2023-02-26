Матрона Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мавра Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
04.09.1850

Сын: Аким Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Григорьев

Смерть
Неизвестно
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