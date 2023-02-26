Матрона Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мавра Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1839
Сын: Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
04.09.1850
Сын: Аким Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Григорьев
Смерть
Неизвестно