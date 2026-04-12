Андреянов Дмитрий Евгеньевич
мужской, родился 23.10.1984
ОтецАндреянов Евгений Иванович05.12.1952 г.р.
МатьАндреянова (Мезина) Татьяна Владимировна25.02.1952 г.р.
Супруги
Андреянова (Малышева) Екатерина Викторовна10.01.1984 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1984
Бракосочетание
01.09.2011
Рождение ребёнка
21.04.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреянова (Малышева) Екатерина Викторовна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреянова (Малышева) Екатерина Викторовна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область