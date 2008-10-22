Еремина Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина Пелагея Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1930

Дата смерти

22.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1955

Сын: Еремин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Еремин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Еремин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Еремин Николай Васильевич

Смерть
22.10.2008

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