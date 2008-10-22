Еремина Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1930
Дата смерти22.10.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1955
Сын: Еремин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Еремин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Еремин Николай Васильевич
Смерть
22.10.2008