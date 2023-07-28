Артеменко Прасковья Харлампьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1892 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.08.1899 ст.
Сын: Артеменко Филипп Трофимович
Отец ребёнка: Артеменко Трофим Дорофеевич
Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно