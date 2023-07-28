Артеменко Прасковья Харлампьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеменко Прасковья Харлампьевна

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1892 ст.

Муж: Артеменко Трофим Дорофеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.08.1899 ст.

Сын: Артеменко Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Артеменко Трофим Дорофеевич

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно