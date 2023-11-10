Лизогуб Ефим Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1653
Дата смерти1705
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653
Отец: Лизогуб Яков Кондратьевич
Мать: Лизогуб Агафья
Рождение ребёнка
1673
Мать ребёнка: Лизогуб Любовь Петровна
Бракосочетание
1673
Жена: Лизогуб Любовь Петровна
Рождение ребёнка
1675
Мать ребёнка: Лизогуб Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Около 1677
Мать ребёнка: Лизогуб Любовь Петровна
Военная служба
1687
Участник Крымских походов 1687 и 1689 гг.
Военная служба
С 1688 по 1690
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный бунчужный
Военная служба
С 1694 по 1698
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный хорунжий
Военная служба
С 1698 по 1704
Род войск: Черниговский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник с 1698 по 1704 войсковое звание: полковник Черниговский Войска Запорожского /после отца/
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1705