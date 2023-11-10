Лизогуб Ефим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизогуб Ефим Яковлевич

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1653

Дата смерти

1705

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653

Отец: Лизогуб Яков Кондратьевич

Мать: Лизогуб Агафья

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1673

Сын: Лизогуб Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Лизогуб Любовь Петровна

Канев, Черкаська область
Бракосочетание
1673

Жена: Лизогуб Любовь Петровна

Канев, Черкаська область
Рождение ребёнка
1675

Сын: Лизогуб Яков Ефимович

Мать ребёнка: Лизогуб Любовь Петровна

Гельмязов, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Лизогуб Семён Ефимович

Мать ребёнка: Лизогуб Любовь Петровна

Гельмязов, Черкаська область
Военная служба
1687
Участник Крымских походов 1687 и 1689 гг.
Военная служба
С 1688 по 1690
Чернигов, Чернігівська область
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный бунчужный
Военная служба
С 1694 по 1698
Чернигов, Чернігівська область
Род войск: Войско Запорожское Воинское звание: генеральный хорунжий
Военная служба
С 1698 по 1704
Чернигов, Чернігівська область
Род войск: Черниговский полк Запорожского войска Воинское звание: полковник с 1698 по 1704 войсковое звание: полковник Черниговский Войска Запорожского /после отца/
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
1705
Чернигов, Чернігівська область
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