Чернышев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1958
Отец: Чернышев Степан Иванович
Мать: Чернышева Мария Петровна
Рождение ребёнка
27.11.1977
Сын: Чернышев Андрей
Мать ребёнка: Чернышева Людмила
Украина
Рождение ребёнка
25.09.1986
Дочь: Аня
Мать ребёнка: Чернышева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышева Людмила
Смерть
Неизвестно