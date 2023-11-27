Чернышев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1958

Отец: Чернышев Степан Иванович

Мать: Чернышева Мария Петровна

Рождение ребёнка
27.11.1977

Сын: Чернышев Андрей

Мать ребёнка: Чернышева Людмила

Украина
Рождение ребёнка
25.09.1986

Дочь: Аня

Мать ребёнка: Чернышева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Людмила

Смерть
Неизвестно
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