Анисия Изотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Изотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

До 1823 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: Изот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Александр Максимов

Отец ребёнка: Максим Ворфоломеев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1864

Дочь: Ирина Максимова

Отец ребёнка: Максим Ворфоломеев

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Ворфоломеев

Смерть
Неизвестно
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