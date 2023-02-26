Анисия Изотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: Изот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Александр Максимов
Отец ребёнка: Максим Ворфоломеев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1864
Дочь: Ирина Максимова
Отец ребёнка: Максим Ворфоломеев
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Ворфоломеев
Смерть
Неизвестно