Миклашевская (Скоропадская) Ефросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклашевская (Скоропадская) Ефросинья Петровна

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Бракосочетание
Около 1818

Муж: Миклашевский Михаил Степанович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Ревякина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Степанович

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Бракосочетание
Около 1833

Муж: не указан

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Муж: Захарий Фомич Туманский [Туманские], р. 1800. В этом брае детей не было.
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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