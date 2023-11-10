Миклашевская (Скоропадская) Ефросинья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Ревякина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Степанович
Бракосочетание
Около 1833
Муж: не указан
Муж: Захарий Фомич Туманский [Туманские], р. 1800. В этом брае детей не было.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно