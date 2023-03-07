Лубнин Иван Васильев
Место рождениядер. Катаевская над р. Кордягою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Лубнин Василий (Васка) Семенов
Мать: не указана
дер. Катаевская над р. Кордягою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Катаевская над р. Кордягою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721