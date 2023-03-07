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Лубнин Иван Васильев

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Место рождения

дер. Катаевская над р. Кордягою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Лубнин Василий (Васка) Семенов

Мать: не указана

дер. Катаевская над р. Кордягою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Катаевская над р. Кордягою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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