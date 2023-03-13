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Астафей
Астафей
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Место рождения
Ляхово
Дата рождения
1777
Пол
Мужской
Отец
Никита Григорьевъ
1746 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Никита Григорьевъ
Мать: не указана
Ляхово
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