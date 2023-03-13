Астафей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафей

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Место рождения

Ляхово

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Никита Григорьевъ

Мать: не указана

Ляхово
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