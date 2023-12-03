Мкртчян Кнарик Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мкртчян Кнарик Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симон

Мать: Тсагик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лала

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шагер

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стёпа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акоб

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лерник

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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