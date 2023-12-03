Мкртчян Кнарик Симоновна
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лала
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шагер
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стёпа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акоб
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лерник
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно