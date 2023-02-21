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Жерноков Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Сахарникова Матрона Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Кашин, Кашинский, Тверская область
Крещение
10.02.1782
Церковь Рождества Христова, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ему были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Московского купца Ивана Феофилактова жена Авдотья Петрова
Крещение
23.01.1783
Церковь Рождества Христова, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ей были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Московского купца Ивана Феофилактова жена вдова Авдотья Петрова
Крещение
01.07.1784
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Крещение
27.01.1789
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ей были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Кашинского уездного суда канцеляриста Алексея Тимофеева сына Калинина жена Ефросинья Евдокимова
Крещение
05.05.1791
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ему были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Кашинского уездного суда канцеляриста Алексея Тимофеева сына Калинина жена Ефросинья Евдокимова
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин города Кашина
Место жительства
Неизвестно
Кашин, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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