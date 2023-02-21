Жерноков Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Сахарникова Матрона Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Крещение
10.02.1782
Церковь Рождества Христова, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ему были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Московского купца Ивана Феофилактова жена Авдотья Петрова
Крещение
23.01.1783
Церковь Рождества Христова, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ей были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Московского купца Ивана Феофилактова жена вдова Авдотья Петрова
Крещение
01.07.1784
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Крещение
27.01.1789
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ей были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Кашинского уездного суда канцеляриста Алексея Тимофеева сына Калинина жена Ефросинья Евдокимова
Крещение
05.05.1791
Церковь Нерукотворного образа Господня, Кашин, город, Тверская губерния, Российская империя
Восприемниками ему были Кашинской мещанин Федор Петров сын Жерноков и Кашинского уездного суда канцеляриста Алексея Тимофеева сына Калинина жена Ефросинья Евдокимова
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин города Кашина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно