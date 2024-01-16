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Володин Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Володин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1873 ст.

Сын: Володин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Володина Акилина Яковлева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.10.1875 ст.

Дочь: Володина Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Володина Акилина Яковлева

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Акилина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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