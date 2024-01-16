Володин Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Володин Василий
Рождение ребёнка
08.11.1873 ст.
Мать ребёнка: Володина Акилина Яковлева
Рождение ребёнка
18.10.1875 ст.
Дочь: Володина Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Володина Акилина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно