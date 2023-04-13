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Бирюков Сергей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Бирюков Антон Семенович

Мать: Бирюкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Шаульская Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Бирюкова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
18.04.1875

Дочь: Кислинская Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Бирюкова Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Наталья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно