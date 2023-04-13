Бирюков Сергей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Шаульская Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Бирюкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1875
Дочь: Кислинская Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Бирюкова Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно