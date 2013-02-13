Зимина Эльвира Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Эльвира Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.2013

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2013

Отец: Зимин Евгений Игоревич

Мать: Зимина Марина

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