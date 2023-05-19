Ксения Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Поздеева Агрипина Тихоновна
Отец ребёнка: Поздеев Тихон Яковлевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Поздеев Дорофей Тихонович
Отец ребёнка: Поздеев Тихон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно