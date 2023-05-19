Ксения Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Поздеева Агрипина Тихоновна

Отец ребёнка: Поздеев Тихон Яковлевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Поздеев Дорофей Тихонович

Отец ребёнка: Поздеев Тихон Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Тихон Яковлевич

Смерть
Неизвестно