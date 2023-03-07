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Ананьев Корней Анисимов
Ананьев Корней Анисимов
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Место рождения
Немытки
, Кавширская волость, Поречский уезд
Дата рождения
1861
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Клюшев Анисим Ананьев
1838 г.р.
Мать
?
Жена
?
1866 г.р.
Дети
(Ананьева) ?
1906 г.р.
Ананьев ?
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Клюшев Анисим Ананьев
Мать:
?
Немытки
, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906
Дочь:
?
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Ананьев ?
Мать ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
Неизвестно
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