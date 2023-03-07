Ананьев Корней Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнаньев Корней Анисимов

Ананьев Корней Анисимов

avatar

Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Клюшев Анисим Ананьев

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close