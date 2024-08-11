Ларионова Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.197
Дочь: Овчинникова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Овчинников Николай
Рождение ребёнка
19.08.197
Сын: Овчинников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Овчинников Николай
Рождение
17.04.1952
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Николай