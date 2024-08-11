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Ларионова Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.197

Дочь: Овчинникова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Овчинников Николай

Рождение ребёнка
19.08.197

Сын: Овчинников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Овчинников Николай

Рождение
17.04.1952

Отец: не указан

Мать: Тигонен Айна-Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Николай

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