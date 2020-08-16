Солянкина Есения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солянкина Есения Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.2020

Пол

Женский

Отец

1998 г.р.

Мать

1998 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.2020

Отец: Солянкин Виктор

Мать: Солянкина Анастасия Павлова

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