Захаров-Игнатьев (Ионов) Евфимий Петрович
Место рождения
Дата рождения24.12.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Захаров Петр Ионович
Мать: Феодосия Ивановна
Дочь: Захарова-Игнатьева-Ионова Анна Евфимиевна
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна
Сын: Захаров-Игнатьев-Ионов Петр Евфимиевич
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна
Сын: Захаров-Игнатьев-Ионов Петр Евфимиевич
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна
Сын: Захаров-Игнатьев-Ионов Феодор Евфимиевич
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна
Дочь: Захарова-Игнатьева-Ионова Агапия Евфимиевна
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна
Дочь: Захарова-Игнатьева-Ионова Александра Евфимиевна
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна
Дочь: Захарова-Игнатьева-Ионова Дарья Евфимиевна
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна
Сын: Захаров-Игнатьев-Ионов Стефан Евфимиевич
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна
Сын: Захаров-Игнатьев-Ионов Сергей Евфимиевич
Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна