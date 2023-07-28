Захаров-Игнатьев (Ионов) Евфимий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров-Игнатьев (Ионов) Евфимий Петрович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.12.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1853 г.р.

Жена

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1872 ст.

Отец: Захаров Петр Ионович

Мать: Феодосия Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.02.1897 ст.

Жена: Мокеева Евдокия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.11.1897 ст.

Дочь: Захарова-Игнатьева-Ионова Анна Евфимиевна

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1899 ст.

Сын: Захаров-Игнатьев-Ионов Петр Евфимиевич

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1900 ст.

Сын: Захаров-Игнатьев-Ионов Петр Евфимиевич

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1904 ст.

Сын: Захаров-Игнатьев-Ионов Феодор Евфимиевич

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1906 ст.

Дочь: Захарова-Игнатьева-Ионова Агапия Евфимиевна

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1908 ст.

Дочь: Захарова-Игнатьева-Ионова Александра Евфимиевна

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1911 ст.

Дочь: Захарова-Игнатьева-Ионова Дарья Евфимиевна

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1915 ст.

Сын: Захаров-Игнатьев-Ионов Стефан Евфимиевич

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1916 ст.

Сын: Захаров-Игнатьев-Ионов Сергей Евфимиевич

Мать ребёнка: Мокеева Евдокия Васильевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно