Бабикова Ефимия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1825
Отец ребёнка: Бабиков Ефим Семенович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагия Ефимовна
Отец ребёнка: Бабиков Ефим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно