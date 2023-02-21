Кликич Пётр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кликич Пётр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Кликич Афанасий Ионович

Мать: не указана

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