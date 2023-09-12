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Захаренко Фёкла Ивановна

Место рождения

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.01.1900 ст.

Муж: Захаренко Никифор Никитич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1901 ст.

Дочь: Захаренко Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Захаренко Никифор Никитич

Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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