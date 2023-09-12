Захаренко Фёкла Ивановна
Место рожденияОльховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
30.01.1900 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1901 ст.
Дочь: Захаренко Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Захаренко Никифор Никитич
Куксиха, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно