Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1910
Сын: Александр Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Федосиев
Шелуганово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим Федосиев
Смерть
Неизвестно