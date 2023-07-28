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Копылова Елена Федоровна

Место рождения

Клоково, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

04.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Клоково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1905

Сын: Копылов Николай Львович

Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович

Клоково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1907

Дочь: Анна Львовна

Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович

Клоково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1914

Дочь: Евдокия Львовна

Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович

Клоково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1915

Дочь: Екатерина Львовна

Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович

Клоково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1920

Сын: Копылов Григорий Львович

Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович

Клоково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зызарова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович

Клоково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Приёмный ребенок
Смерть
04.01.1937
Клоково, Завражная волость, Макарьевский уезд