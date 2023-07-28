Копылова Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти04.01.1937
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.11.1905
Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович
Рождение ребёнка
01.12.1907
Дочь: Анна Львовна
Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович
Рождение ребёнка
05.02.1914
Дочь: Евдокия Львовна
Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович
Рождение ребёнка
27.10.1915
Дочь: Екатерина Львовна
Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович
Рождение ребёнка
?.12.1920
Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зызарова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Копылов Лев Александрович
Приёмный ребенок
Смерть
04.01.1937