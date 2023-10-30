Москалева Марфа Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Якимовна
Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Якимовна
Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Якимовна
Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Якимовна
Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Якимовна
Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москалева Екатерина Якимовна
Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно