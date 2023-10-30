Москалева Марфа Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева Марфа Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Якимовна

Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Якимовна

Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Якимовна

Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Якимовна

Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Якимовна

Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москалева Екатерина Якимовна

Отец ребёнка: Москалев Яким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Яким Иванович

Смерть
Неизвестно
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