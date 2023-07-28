Кирилл Сидорович
Место рождения
Дата рождения10.03.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1856 ст.
Отец: не указан
Мать: Ирина Трофимовна
Крещение
14.03.1856 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Григорий Иванов из дер.Маскалева, Стахия Трофимова из Леднево жена Марфа Павлова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно