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Кирилл Сидорович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.03.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1856 ст.

Отец: не указан

Мать: Ирина Трофимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
14.03.1856 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Григорий Иванов из дер.Маскалева, Стахия Трофимова из Леднево жена Марфа Павлова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1862.
Смерть
Неизвестно